Estradas de SP têm trânsito intenso e pontos de lentidão O aumento do fluxo de veículos gerou novos pontos de lentidão no Sistema Anchieta-Imigrantes às 18h30 deste domingo, 8. O paulistano que optou por passar o feriado de Páscoa longe da capital enfrenta trânsito intenso, sobretudo nas proximidades da chegada à cidade. A Rodovia Dutra, que liga o Rio a São Paulo, registrava cinco pontos de congestionamento às 17 horas, todos no sentido da capital paulista. De acordo com a concessionária Nova Dutra, havia dois pontos de lentidão na região de Taubaté. Entre os km 104 e 108, um acidente causava a parada do trânsito no local. Entre os km 109 e 111, as chuvas esparsas e o excesso de veículos provocavam lentidão. Outros trechos registraram congestionamento na rodovia na região de Guarulhos, em São Paulo e em São José dos Campos. Um acidente foi registrado também na Rodovia Anhangüera, região de Americana. Conforme o site da concessionária AutoBan, o tráfego estava lento dos km 137 ao 134. Além do acidente, havia mais dois pontos de congestionamento nessa estrada em direção à capital, devido ao excesso de veículos. Na Rodovia Bandeirantes havia dois trechos, do quilômetro 68 a 58, perto de Itupeva, onde o tráfego era intenso por conta do excesso de veículos e pelo tempo nublado. O outro foi registrado entre os km 102 a 93, na região de Campinas, também devido ao tráfego intenso. Marginais Além do tráfego intenso nas estradas, o motorista que voltava para São Paulo neste domingo enfrentava cerca de 6 km de lentidão na Avenida dos Bandeirantes e na Marginal do Tietê, às 18h15, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Na pista expressa da Bandeirantes, havia 5,1 km com paradas, entre os viadutos Aliomar Baleeiro e Santo Amaro, no sentido da Marginal Pinheiros. Na pista expressa da Marginal do Tietê o trecho de lentidão era mais curto, com 1,2 km, da Ponte Jânio Quadros até a Ponte Tatuapé, sentido Rodovia Castelo Branco. Chegada à capital Até as 16h30, dos 275 mil veículos que usaram as rodovias para ir à Baixada Santista, 198 mil já haviam retornado. Desde as 10h35, o sistema opera com o esquema 2 x 8 - com oito pistas no sentido capital, e duas para o litoral - que deve continuar até a madrugada de segunda-feira, 9. Na Rodovia Mogi-Bertioga, era registrado congestionamento na altura do km 98, em Bertioga, no sentido Mogi das Cruzes. Na Rio-Santos (SP-55), segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a situação permanecia complicada. Lá, o tráfego começava a ficar intenso a partir do km 210, na Riviera de São Lourenço, e tornava-se lento na altura do km 292, na Praia Grande. Na Rodovia Raposo Tavares, havia dois km de congestionamento, dos km 34 ao 36, região de Cotia, em função do excesso de veículos. O tempo e a visibilidade estão bons no local. Já a Rodovia Castello Branco registra três pontos de congestionamento, todos em função do fluxo intenso e da visibilidade parcial. A chegada à capital também é de espera para quem utiliza a Rodovia Fernão Dias e a Rodovia Régis Bittencourt, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. Não houve, até às 17 horas, segundo a polícia, registro de acidentes graves nas duas estradas. Anchieta-Imigrantes No final da manhã, a concessionária implantou a Operação Subida (com duas pistas para a descida e oito na subida da serra em direção à capital), que se estenderá até as 2 horas da segunda-feira, 9. O aumentou do fluxo veículos gerou novos pontos de lentidão no Sistema Anchieta-Imigrantes. Segundo a Ecovias, às 18h30, além do tráfego pesado entre os km 40 e 32 da Imigrantes, no Planalto, São Bernardo do Campo, havia mais três pontos de lentidão. Todos no sentido capital. Na Rio-Santos (SP-55), havia morosidade entre os km 300 e 280, na Praia Grande, no sentido capital. O motorista que voltava do litoral paulista também se deparava com lentidão na Tamoios, a partir do km 18 até a chegada a Carvalho Pinto, em São José dos Campos. A Mogi-Bertioga apresentava tráfego pesado somente no acesso ao trecho de serra. Ayrton Senna De acordo com o Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa), o alto número de veículos resultava em lentidão do km 25 ao 36 da rodovia Ayrton Senna (SP-70), em Itaquaquecetuba, no sentido da capital. Na Fernão Dias e Regis Bittencourt a circulação era intensa, mas sem trechos com paradas. Texto atualizado às 19 horas para acréscimo de informações