Estradas federais de Minas registram queda no número de mortos no feriado

SÃO PAULO - As estradas federais mineiras registraram queda no número de mortos durante o feriado prolongado de Corpus Christi deste ano.

Entre os dias 22 e 26 de junho, período em que a Polícia Rodoviária registrou as ocorrências referentes ao feriado, foram contabilizados 356 acidentes, 201 feridos e 16 mortos. Em 2010, no período do feriado, foram 467 acidentes, 261 feridos e 30 mortos.

O acidente mais grave neste ano aconteceu no dia 24, quando uma colisão traseira no km 547 da BR-135 deixou dois mortos no município de Augusto de Lima. Acidentes também deixaram mortos nas cidades de Muriaé, Caratinga, Extrema, Itabirito, Orizânia, Araporã, Buenópolis, Itatiaiuçu, Cambuí, Carmopólis de Minas, Igaratinga, Caeté e Piedade de Caratinga.

Durante a operação Corpus Christi, os agentes fizeram 1.290 testes de bafômetro. No período, 48 motoristas foram multados e 15 detidos.