Estradas paulistas apresentam pouco movimento nesta manhã

Os motoristas que vão aproveitar o feriado de carnaval encontram trânsito livre na maioria das estradas de São Paulo. O tráfego estava normal nas estradas do Sistema Anchieta-Imigrantes, que opera no esquema 5x5 por volta das 9 horas. A descida é feita pela pista sul da rodovia dos Imigrantes e pista sul da via Anchieta. Para o retorno à capital, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias. Veja também: Polícia Rodoviária reforça fiscalização durante o carnaval Blog: dicas para quem quer curtir e para quem quer fugir da folia Especial: mapa das escolas e os sambas do Rio e de SP Especial: conheça os sambódromos e a ordem dos desfiles Para facilitar o fluxo de veículos, a concessionária Ecovias adotará a Operação Descida (7 X 3), a partir das 15 horas desta sexta, 20, até a meia-noite de sábado. Durante a operação, os caminhões e ônibus estarão liberados somente na pista Sul da Via Anchieta. No domingo, das 6 às 13 horas, a Operação Descida será retomada. Na volta do feriado, a Operação Subida (2 X 8) começará às 17 horas da segunda-feira e a partir das 10 da terça-feira. Na Quarta-Feira de Cinzas, será adotado o esquema 4 X 6 entre 4 e 22 horas. Os motoristas que pretendem sair da capital paulista rumo ao litoral ou ao interior de São Paulo devem evitar as rodovias entre 16 horas e a meia-noite desta sexta-feira, 20. A Polícia Militar Rodoviária recomenda também que os motoristas não viagem das 7 às 15 horas do sábado, das 12 horas à meia-noite de terça-feira e das 7 às 12 horas de quarta-feira. Segundo a Polícia Rodoviária, o movimento nas estradas é 30% maior em feriados prolongados. O aumento pode chegar a 100% em alguns horários. Veja a situação nas principais estradas: Dutra e litoral norte O trecho de Guarulhos, na Grande São Paulo, da Rodovia Presidente Dutra estava congestionado na manhã desta sexta-feira, 20, devido a um ônibus quebrado que ocupava um das faixas de rolamento da via, na altura do km 210 da pista sentido Rio. A lentidão chegou a sete quilômetros, às 9h30. O veículo já foi retirado, segundo a concessionária Novadutra, mas a lentidão às 10h15 ainda era de quatro quilômetros. No trecho de São Paulo, a Rio-Santos, no litoral norte do Estado, ainda apresentava trânsito tranquilo. De acordo com o Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa), o tráfego deve ficar intenso a partir das 16 horas. Na Tamoios, a Operação Pare e Siga será adotada nas pontes do km 18 (Jambeiro) e do km 28 (Paraibuna). No trecho de serra, com início no km 64, será instalada, se necessário, uma faixa suplementar para a descida, aumentando assim a capacidade da rodovia. Haverá faixa reversível em toda a serra. Interior de SP Nas principais rotas para o interior paulista, o tráfego é bom. Tanto o sistema Anhanguera-Bandeirantes, quanto o Castello Branco/Raposo Tavares têm trânsito livre. No Sistema Anhanguera-Bandeirantes, a concessionária Autoban adotará a Operação Caminhão no domingo e na terça-feira, das 14 às 22 horas, quando veículos de grande porte com destino à capital serão desviados da Rodovia dos Bandeirantes para a Via Anhanguera, a partir de Jundiaí. No Sistema Castelo-Raposo, a concessionária Viaoeste suspenderá as obras que causam desvio de tráfego das 12 horas de hoje até as 12 horas da quarta-feira. Na terça-feira, será proibido o trânsito de caminhões na Rodovia Castello Branco, no sentido capital. Rio A exceção nesta manhã é o litoral sul do Rio de Janeiro, onde, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o tráfego estava lento na entrada da Rio-Santos e segue congestionado em 18 quilômetros, até o trevo da Coroa Grande, entre os kms 386 e 404.