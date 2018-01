Estradas paulistas apresentam tráfego lento Os paulistanos que deixam a cidade na manhã de hoje em função do feriado de Carnaval enfrentam trânsito complicado nas principais rodovias que cortam o Estado de São Paulo. O sistema Anchieta-Imigrantes apresenta trânsito lento em direção à Baixada Santista, principalmente nas pistas da Rodovia dos Imigrantes. Apesar do fluxo intenso de veículos, a Anchieta traz condições melhores neste momento, segundo informações da concessionárias Ecovias. A operação em vigor é a 7x3, que destina as três faixas da pista sul da Imigrantes e as duas pistas da Anchieta para a descida ao litoral, enquanto a subida é feita pela pista Norte da Imigrantes. A previsão da Ecovias é de que mais de 400 mil veículos se dirijam à Baixada Santista neste feriado. A concessionária também estima que o fluxo intenso de veículos em direção ao litoral deverá se prolongar até as 23h de hoje. Outras rodovias paulistas também apresentam problemas na manhã deste sábado. A rodovia Presidente Dutra tem trânsito lento entre os quilômetros 112 e 110 no sentido Rio de Janeiro, na região de Taubaté. Segundo a concessionária NovaDutra o problema é resultado do excesso de veículos. Na Castelo Branco, a concessionária ViaOeste registra lentidão com pontos de parada entre os quilômetros 16 e 25, em direção ao interior. Na Raposo Tavares, a mesma situação se repete entre os quilômetros 40 e 44. Em direção à capital paulista, as duas rodovias apresentam trânsito normal. Apesar do fluxo intenso, o sistema Anhanguera-Bandeirantes não apresenta dificuldades aos motoristas, segundo informações da concessionária AutoBan. Congestionamento na Régis Bittencourt chega 45 km Já a rodovia Régis Bittencourt, que liga a capital paulista a Curitiba (PR), apresenta um congestionamento de 45 quilômetros. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o problema se estende dos quilômetros 292 ao 337 e resulta da combinação entre o excesso de veículos e o afunilamento de pista nesse trecho. A Rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte, também apresenta fluxo intenso, mas possui apenas pontos de lentidão esporádicos, causados por lombadas eletrônicas presentes em alguns trechos da pista. No geral, as condições de tráfego da rodovias são boas, segundo a Polícia Rodoviária. Nenhum acidente grave foi registrado nas duas rodovias nas últimas horas.