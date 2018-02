Estradas têm trânsito bom na volta do feriado de carnaval As estradas paulistas tinham trânsito tranqüilo no começo da manhã desta quarta-feira, 21. Por volta das 8 horas, os motoristas que voltavam à capital do feriado prolongado de carnaval não enfrentavam problemas, apesar da grande quantidade de veículos nas rodovias. De acordo com a AutoBan, concessionária que administra o sistema Anhangüera-Bandeirantes, as vias tinham intenso fluxo de veículos mas, apesar disso, não tinham pontos de lentidão. Os motoristas que deixavam o litoral paulista, seguindo pelo sistema Anchieta-Imigrantes também não encontravam pontos de congestionamento, de acordo com a concessionária Ecovias. A Rio-Santos, na região da Riviera de São Lourenço, no litoral norte, tinha trânsito intenso devido à saída dos usuários do condomínio. Enquanto isso, a Rodovia Mogi-Bertioga seguia sem lentidões. A Rodovia Presidente Dutra não apresentava lentidão, assim como a Carvalho Pinto e Oswaldo Cruz. Já a rodovia dos Tamoios tinha um pouco de lentidão no entroncamento com a Carvalho Pinto. Na Rodovia Castelo Branco havia lentidão entre os quilômetros 16 e 13, já na chegada a São Paulo, devido a um acidente na Marginal do Tietê, que aconteceu por volta das 6h30 desta quarta-feira. Na chegada do interior do Estado, a Raposo Tavares não apresentava nenhum ponto de trânsito lento. As rodovias Fernão Dias, que liga São Paulo a Minas Gerais, e a Régis Bittencourt, que segue em direção ao Paraná, estavam com trânsito normal. De acordo com a polícia rodoviária, o movimento deveria aumentar por volta do meio-dia.