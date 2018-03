Estrangeira é presa com cápsulas de cocaína no corpo em aeroporto de MG

SÃO PAULO - Uma mulher, de 28 anos, foi presa no Aeroporto Internacional de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com mais de 59 cápsulas de cocaína no corpo, segundo informações da Polícia Federal (PF).

A mulher, de origem grega, foi presa no último sábado, 23, quando tentava embarcar para a Holanda com 59 cápsulas de cocaína no estômago. Muito nervosa, ela alegava que estava voltando para Athenas, na Grécia, onde mora, quando na verdade embarcaria para Amsterdam, iniciando a viagem por um voo que ia de Belo Horizonte para Lisboa.

Os policiais federais checaram o passaporte da mulher e constataram que ela passou por Lisboa antes de chegar a Belo Horizonte. Após uma semana em São Paulo a estrangeira voltou à capital mineira para embarcar para a Holanda.

As informações chamaram a atenção dos policiais que revistaram a bagagem da mulher, mas não encontraram nada. A suspeita foi encaminhada para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, onde passou por uma tomografia computadorizada que constatou a presença da droga.

Após a lavratura do flagrante a presa foi encaminhada para a Penitenciaria Estevão Pinto, onde ficará à disposição da Justiça. Ela responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas.