Estrangeiro é detido com droga escondida em bonecas A Polícia Federal deteve um francês na tarde de quarta-feira, 29, ao tentar embarcar com 17 quilos de cocaína, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos. A droga estava escondida no interior de 48 bonecas de porcelana. O homem, que ia embarcar para Amsterdã, na Holanda, foi surpreendido por agentes durante fiscalização de rotina. O preso responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas.