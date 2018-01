Estrangeiros aprovam o carnaval do Rio

RIO - O carnaval deste ano no Rio foi aprovado pela maioria dos turistas estrangeiros que desembarcaram nesta semana para acompanhar esse que é considerado um dos eventos mais famosos do País. Um pesquisa realizada pelo Site Consultoria em Turismo e a Fundação Cesgranrio,com o apoio do curso de Turismo da UniverCidade, mostrou que 84% deles se disseram satisfeitos com a cidade e afirmaram que retornariam ao Rio.

"Esse carnaval demonstrou que a cidade está preparada para sediar grandes eventos", afirma Bayard Boiteaux, coordenador da pesquisa que ouviu 1,2 mil estrangeiros entre os dias 8 e 11 de fevereiro. Os preços dos meios de hospedagem (38%) e a limpeza da cidade (25%) estão entre as principais reclamações dos estrangeiros, que também reprovaram os táxis (18%) - na madrugada de sábado, turistas que chegavam na rodoviária eram abordados por taxistas que cobravam R$ 100 por uma corrida até Copacabana (quatro vezes mais que o normal).

Mesmo assim, o Rio registrou uma taxa de ocupação de mais de 90%, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria Hoteleira do Rio de Janeiro. Para tirar a sujeira das vias, a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) mobilizou cerca de mil garis por dia, que retiraram 700 toneladas de lixo das ruas entre sábado e terça - um aumento de quase 20% em comparação às 643 toneladas recolhidas no carnaval do ano passado.

Apesar dos quase 17 mil banheiros químicos espalhados pela cidade (1,5 mil a mais do que no ano passado), a quantidade não foi suficiente para suprir a demanda nas áreas próximas aos blocos maiores. Com 6 milhões de foliões nas ruas participando dos 492 blocos autorizados pela prefeitura, as filas se formavam com frequência, e era comum ver pessoas urinando nas ruas. De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), 671 mijões (dos quais 57 mulheres e 16 estrangeiros) foram para delegacias entre 20 de janeiro, primeiro dia de desfiles dos blocos pré-carnavalescos, e a última terça-feira.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A segurança, que no passado recente era apontada como um dos principais aspectos negativos da cidade, hoje figura como fator positivo (18%), ficando atrás apenas da hospitalidade da população (34%) e da folia do carnaval de rua (26%). Só a Seop usou um efetivo de mais de 7 mil agentes - quantidade 130% superior em relação ao ano passado - para auxiliar na fiscalização. Em todo o estado, o policiamento aumentou em 20%. A Polícia Militar contou com um efetivo de 14 mil policiais e mais de 2 mil viaturas, e registrou a prisão de 348 pessoas e a apreensão de 64 armas, entre as manhãs de sexta-feira e de quarta.

A Riotur informou que o balanço da folia será divulgado só na segunda-feira. Afinal, o carnaval ainda não acabou no Rio.