Estrangeiros são abordados por bandidos no Leblon Uma nova tentativa de assalto contra turistas estrangeiros foi registrada ontem no Rio. Por volta das 12h30, um grupo formado por dez pessoas, entre alemães e americanos, foi abordado por dois homens armados com pistolas, na Estrada das Canoas, em São Conrado, zona sul. O assalto foi percebido por policiais militares que passavam pelo local. Houve confronto, mas ninguém foi ferido. Quatro turistas tiveram óculos escuros, relógios e câmeras roubados. É a terceira investida de ladrões contra estrangeiros na semana que antecede o carnaval. Segundo o delegado titular da Deat, Fernando Veloso, o contingente policial em locais de grande presença de estrangeiros, como albergues e hotéis, será reforçado.