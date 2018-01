Estrangeiros sofrem assalto em albergue Pelo menos 13 turistas estrangeiros foram assaltados na madrugada de ontem no albergue King George, em Copacabana, zona sul do Rio. O vigilante disse ter sido dominado por volta das 3 horas, ao abrir o portão para quatro homens armados que havia confundindo com hóspedes. Um dos turistas teria sido agredido sem gravidade. Os estrangeiros perderam câmeras, relógios, eletrônicos e dinheiro. Os ladrões fugiram a pé.