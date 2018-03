Estratégia de Dilma é evitar desgaste com a imprensa

A presidente eleita já avisou ao futuro ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, que não quer saber de brigas com a imprensa e tem horror de que as ações para a chamada "democratização" dos meios de comunicação sejam interpretadas como censura. Na prática, ela quer fortalecer o ministério a ser comandado por Bernardo para se debruçar sobre o Plano Nacional de Banda Larga, que é o seu xodó. Quer, ainda, estudar com cuidado a nova lei de comunicação eletrônica.

Dilma pediu a Bernardo que atue em dobradinha com o chefe da Casa Civil, Antonio Palocci, para reconstruir pontes com a mídia e desfazer o mal-estar criado nos últimos tempos. "Talvez a melhor alternativa seja a mídia se regulamentar, dizer como vão ser as coisas e regular os excessos", disse Bernardo ao Estado. O certo, em toda essa polêmica, é que as diferenças de estilo entre o presidente Lula e Dilma são evidentes. Ela não tem a mesma intuição política do padrinho, mas prima pelo pragmatismo.