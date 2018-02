Estrutura desaba e fere dez em escola de Duque de Caxias-RJ

O desabamento de uma estrutura de madeira deixou nove crianças e um adulto feridos no início da tarde desta segunda-feira, 15, na frente do prédio da Escola Municipal Wilson de Oliveira Simões, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

De acordo com a prefeitura da cidade, o acidente aconteceu por volta das 12 horas e os feridos foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sarapuí, onde foram medicadas e liberadas. Apenas uma das crianças continua internada em observação no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Depois do desabamento, a escola foi interditada, mas as telhas coloniais já foram retiradas do local e as aulas voltarão ao normal nesta terça-feira, 16.