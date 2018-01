Estrutura metálica de teto de salão desaba O teto do salão principal do Clube de Campo de Sorocaba desabou anteontem à noite. A estrutura metálica, forrada de gesso, caiu sobre uma área onde caberiam 200 pessoas sentadas. Não havia ninguém no local. O salão abrigaria amanhã show do cantor Evandro Mesquita e banda Blitz para 500 pessoas. A direção do clube só vai se manifestar após perícia. A documentação do clube está regular, segundo a prefeitura.