Estrutura metálica desaba e bloqueia avenida no Leblon, na zona sul do Rio

SÃO PAULO - Ambos os sentidos da Avenida Afrânio de Mello Franco, no Leblon, zona sul do Rio, estão bloqueados desde o início da madrugada desta terça-feira, 5, em frente ao prédio número 296 - onde já funcionou a casa de shows Scala Rio -, em razão do desabamento de uma estrutura metálica de cerca de 15 metros de altura utilizada por operários que realizam uma reforma no local, que será transformado em uma concessionária de veículos importados.

Durante a noite, os 10 operários que estavam no local ouviram um barulho estranho e algo de errado na estrutura e resolveram abandonar a obra. A Guarda Municipal e a Defesa Civil isolaram a área. Durante a madrugada, a estrutura de andaimes veio abaixo, mas não houve feridos. As informações são da Rádio CBN do Rio.

Trânsito. Segundo o Centro de Operações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a Avenida Afrânio de Mello Franco possui mão dupla de direção e liga o Leblon à Lagoa Rodrigo de Freitas. Caso não ocorra a desobstrução da via, o trânsito deve ficar complicado na região a partir das 8 horas, informou a CET.

Quem está na Lagoa Rodrigo de Freitas e quer acessar a região do antigo Scala terá que utilizar a Rua Gilberto Cardoso. Para acessar a Lagoa a partir do Leblon, os motoristas podem optar pela Avenida Epitácio Pessoa, logo após o Jardim de Alah.