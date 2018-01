Estudante bate em 4 carros e é detido na zona oeste de SP Um universitário de 18 anos, cujo nome não foi divulgado, bateu com seu Gol em quatro carros na região do Estádio do Pacaembu, na zona oeste de São Paulo, por volta das 9 horas de ontem. No primeiro acidente, o garoto, estudante da Fundação Armando Álvares Penteado (Faap), dirigia a caminho da faculdade quando bateu em um Classe A, da Mercedes-Benz. O Classe A capotou sobre a calçada. O estudante se assustou e tentou fugir sem prestar socorro à vítima - o advogado Murilo Reis, que não teve ferimentos graves. No boletim de ocorrência registrado pela polícia, o estudante disse que ficou "muito nervoso" após ter provocado o capotamento e acabou batendo em três carros que estavam estacionados, sem ninguém dentro. Momentos depois, o garoto estacionou o Gol e voltou ao lugar do capotamento, onde viu que o motorista do Mercedes não estava ferido. Ali, esperou a Polícia Militar, e foi levado para o 23.º Distrito Policial (Perdizes). Menos de cinco horas depois, ele foi solto, após assinar um termo circunstanciado (boletim de ocorrência para infrações menos graves), no qual é acusado de lesão corporal dolosa e fuga do local do acidente.