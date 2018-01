Estudante é achado morto em lago de universidade O estudante Paulo Roberto Henrique, de 23 anos, foi encontrado morto nesta quinta-feira dentro do lago do campus da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), no interior paulista. O corpo estava sem sinais de violência. A polícia não descarta a hipótese de assassinato. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) deve ser concluído nos próximos 10 dias e o delegado Maurício Antônio Dotta e Silva solicitou exame das vísceras e a análise das ligações feitas e recebidas pelo aparelho celular pertencente a Henrique. A polícia requisitou também as imagens gravadas pelas câmeras que monitoram o campus da universidade. Henrique cursava o último ano de engenharia química. Ele visitou a família que reside em Pirassununga (SP) no último final de semana e retornou para São Carlos. No domingo, Henrique teria saído da república onde mora com outros colegas para tomar um lanche e estava desaparecido desde segunda-feira, quando os colegas deram por falta dele.