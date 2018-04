Estudante é baleado em tentativa de assalto Uma tentativa de assalto a carro terminou com o motorista do veículo, Rafael Ando, de 22 anos, baleado. O estudante de Tecnologia da Informação da UniverCidade seguia na noite de sexta-feira pela Rua General Severiano, em Botafogo, quando foi abordado por bandidos. Rafael teria reagido e os assaltantes, atirado. A vítima, atingida de raspão no abdome, foi levada para o Hospital Municipal Rocha Maia, em Botafogo, sendo encaminhada a um hospital público no Leblon, mas não precisou ser operado. Ele foi transferido para uma clínica particular. Seu estado é estável.