Estudante é detido com 300 comprimidos de ecstasy Agentes da superintendência da Polícia Federal (PF) do Mato Grosso prenderam, nesta quarta-feira, o estudante Ricardo Alexandre Augusto, 26 anos, com 300 comprimidos de ecstasy, em Cuiabá. A droga proveniente do Rio de Janeiro foi transportada pelos Correios e seria distribuída numa festa em Chapada dos Guimarães, neste final de semana. Essa foi a primeira apreensão desse tipo de entorpecente no Estado. A ação da PF ocorreu no bairro de classe média Boa Esperança, com base no mandado de busca e apreensão expedido pelo juiz da 9ª Vara Criminal, Carlos Roberto Corrêa Pinheiro. O entorpecente, conhecido também como a "droga do amor", é usado em festas e danceterias. Os comprimidos com a logomarca do Mickey Mouse, personagem de história em quadrinhos da Walt Disney, seriam vendidos por R$ 50 a unidade. A prisão do estudante ocorreu depois de várias de investigações da Polícia Federal, informou o delegado Marcílio Moreira Marques. O nome de quem mandou a droga do Rio de Janeiro está mantido em sigilo.