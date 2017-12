Estudante é morto a tiros dentro de escola na Bahia

SALVADOR - Um estudante da Escola Municipal Rachel de Queiroz, de Teixeira de Freiras, no sul da Bahia, Crispim Antonio Rosa, de 43 anos, foi assassinado a tiros na noite desta terça-feira, 24, dentro da instituição, por dois homens. Eles ainda não foram identificados pela polícia.

De acordo com relatos de testemunhas, Rosa estava com outros alunos do lado de fora da escola, por volta das 22 horas - intervalo das aulas -, quando foi abordado por dois homens em uma moto. A vítima correu para dentro da instituição, mas foi seguido pelos atiradores, que o alcançaram e dispararam quatro vezes. Rosa morreu no local. Apesar do crime, a escola funcionou nesta quarta-feira, 25.