Estudante é morto com 13 tiros em São Paulo Treze tiros, pelo menos dez na cabeça, mataram na noite de segunda-feira o estudante Marcos Cardoso de Melo, de 18 anos, a poucos metros da escola Castro Alves, no Grajaú, zona sul da capital paulista. Ele havia acabado de deixar o colégio, às 23 horas, e estava a caminho de casa, na Rua Marcos Antônio dos Santos, quando foi atingido. O local do crime está a 500 metros da escola e a 100 metros da casa de Marcos. Hoje, as marcas de sangue no asfalto ilustravam a intensidade da violência. A região do Grajaú tem um histórico de crimes e medo. Perto da escola onde Marcos estudava, outro rapaz foi assassinado há um mês. Na área do 101º Distrito Policial, onde o caso foi registrado, já são 11 homicídios em junho. A polícia não tem pistas dos assassinos nem sabe o motivo do crime. Além de estudar, Marcos era auxiliar de escritório na transportadora de uma irmã e, nos fins de semana, fazia bicos num restaurante. Ele estava namorando e fazia planos de se casar em 2004. Em uma das últimas conversas com a mãe, Creusa, de 56 anos, ele perguntou qual o presente que ela lhe daria de aniversário, no dia 6 de julho. ?Como é duro uma mãe perder um filho, perder matado?, disse Creusa, chorando. Há quase um ano, ela ficou sem outro filho, que morreu afogado. O irmão mais velho de Marcos, Antônio, de 34 anos, disse que o caçula da família não tinha envolvimento com drogas. Para ele, o motivo do assassinato pode ter sido alguma briga. A necropsia realizada pelo Instituto Médico-Legal (IML) indicou que o jovem foi morto com 13 tiros. Antes de o resultado da análise sair, a polícia chegou a relatar que Marcos havia levado entre 20 e 23 tiros, dado não confirmado pelo instituto. O IML informou que essa diferença ocorre porque a necropsia leva em conta apenas o número de balas que entraram no corpo. Os projéteis recolhidos estão sendo analisados pelo Instituto de Criminalística (IC), que vai confirmar o calibre da arma usada pelo assassino de Marcos. A morte do jovem causou espanto e revolta entre parentes, vizinhos e amigos. ?O que está faltando é segurança para os adolescentes?, disse uma vizinha de Marcos. Moradores e funcionários da escola também reclamaram da falta de policiamento. A direção da escola não comentou o caso. Segundo um funcionário, os responsáveis pelo colégio também têm medo. ?Não tem polícia aqui. Esta escola está largada?, afirmou um professor, que não quis identificar-se. Ele disse que a escola conta com uma ronda, mas a presença da polícia só dura cinco minutos. O capitão PM Carlos Antônio de Souza, da 1.ª Companhia do 27.º Batalhão da PM, disse que a reclamação ?não corresponde à realidade?. Segundo ele, as rondas nas escolas ?são constantes?. A Secretaria de Estado da Educação informou que a escola Castro Alves é ?tranqüila? em termos de segurança. Mas pediu à Secretaria da Segurança Pública reforço na ronda escolar na região.