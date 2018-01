Estudante é obrigado a ingerir álcool combustível em trote

A família de um estudante, de 18 anos, registrou um boletim de ocorrência na noite desta segunda-feira, 1, em Fernandópolis, no interior de São Paulo, após o rapaz ser obrigado a ingerir álcool combustível durante um trote estudantil.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o rapaz compareceu à delegacia por volta das 19h30, com a roupa rasgada e sem camisa e com o rosto todo pintado e aparentemente embriagado.

Durante depoimento, o aluno disse que estava em sua primeira aula do curso de Veterinária na Universidade Unicastelo quando vários veteranos entraram na sala e o tiraram à força do local. Os alunos retiraram o tênis da vítima e rasgaram sua roupa, além de dar tapas no rosto e obrigar a tomar bebida alcoólica.

Segundo o calouro, depois disso ele foi levado para a Avenida dos Expedicionários Brasileiros, onde foi obrigado a pedir dinheiro aos motoristas e ingerir álcool combustível, além de fumar. Caso ele não obedecesse as ordens, seria excluído do grupo.

Alunos do quinto ano de Veterinária que teriam participado do trote deverão ser ouvidos nesta semana. De acordo com a assessoria da Unicastelo, será feita uma sindicância para apurar quais alunos participaram ou permitiram a realização do trote. Este alunos podem perder a vaga na universidade, segundo a assessoria.