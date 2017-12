Estudante encontra microcâmera em banheiro masculino de shopping no Rio

SÃO PAULO - Um estudante encontrou uma microcâmera no banheiro masculino do Casa Shopping, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, na tarde de quarta-feira. O caso é investigado pela 16ª Delegacia de Polícia (Barra da Tijuca).

O equipamento estava instalado em cima de um dispositivo de incêndio. Depois de avistar a câmera, o estudante chamou a polícia. Segundo o delegado Fernando Reis, a câmera apreendida passará por perícia. O laudo, que sai em 30 dias, vai determinar o tipo de equipamento e como o acesso das imagens era feito.

O responsável por colocar a câmera no banheiro ainda não foi identificado, mas a polícia vai analisar as gravações de até 10 dias atrás do circuito interno do shopping, nas proximidades dos banheiros, para tentar chegar ao suspeito. Nenhum equipamento foi encontrado no banheiro feminino.