Estudante executado em frente a escola em SP O estudante Rogério Vianna Rodrigues, de 24 anos, foi atingido por cinco tiros de pistola calibre 40, por volta das 23h de ontem, em frente à escola onde estudava, a Escola Estadual Luiz Mendes, na esquina das Ruas Maia Lelo e Roberto Ferreira Chagas, no Parque São Lucas, zona Leste da capital paulista. Antes de ser morto ele só teve tempo de dizer: "Não fui eu", afirmou uma testemunha que não soube dizer aos policiais militares quem teria baleado o jovem, que morreu quando era socorrido no Pronto-socorro de Vila Alpina. O estudante, que não tinha passagens pela polícia, estava parado em frente ao portão do colégio quando foi surpreendido pelo atirador. O caso está registrado no 42º Distrito Policial, pelo delegado Roberto César Rents, que não tem pistas do assassino.