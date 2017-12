Estudante leva tiro no pátio da escola em Vitória Uma estudante de 15 anos foi baleada na manhã desta segunda-feira, 12, no horário de aula, no pátio da Escola Estadual Almirante Barroso, em Vitória. Atingida em uma das pernas, Luana Stefany da Silva foi internada no Hospital São Lucas. Ainda com a bala alojada em seu corpo, ela estava fora de perigo até o final da tarde desta segunda. A polícia acredita que o tiro tenha sido disparado, acidentalmente, por um colega de Luana, o menor J.S.T., de 17 anos. Ele foi encaminhado à Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. O mesmo aconteceu com Romário dos Santos Oliveira, de 18, acusado de ter escondido a arma do crime. Dois revólveres calibre 38, carregados, foram localizados pela polícia, dentro de uma bolsa, em um terreno baldio nos fundos da escola. O menor teria admitido ser o dono de uma das armas, mas negado a autoria do disparo. Os dois jovens estariam envolvidos em uma gangue. Depois do tiro, os alunos da escola foram revistados e a segurança recebeu reforço da PM.