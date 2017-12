Estudante mata namorada e se suicida em Belo Horizonte

Um estudante matou a ex-namorada e praticou o suicídio na noite desta terça-feira, 6, na região central de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 20 horas, no apartamento da vítima, no bairro Ouro Preto. Roberto Márcio Marra, de 24 anos, armado com um revólver calibre 32 e uma pistola semi-automática calibre 22, efetuou 13 disparos contra Érica Alves Arantes, de 22 anos, que morreu no local. Após praticar o crime, o estudante fugiu num Chevrolet Prisma, chapas HPP-9222, de Belo Horizonte, que seria de seu pai, em direção à Faculdade Newton Paiva, onde cursava o segundo ano de direito. De posse da pistola semi-automática, ele se dirigiu até o nono andar da faculdade, atirou contra si mesmo e se jogou pela janela, vindo a morrer. A pistola e o veículo utilizados pelo rapaz foram apreendidos. O revólver com o qual ele também atirou na ex-namorada foi recolhido no apartamento da vítima. As primeiras informações dão conta de que o estudante matou a moça e se suicidou porque não teria se conformado com o fim do namoro, ocorrido há cerca de uma semana. As investigações estão a cargo da Delegacia Seccional Noroeste de Belo Horizonte.