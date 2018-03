Estudante mata primo na saída da escola no Piauí O adolescente L.S.S., 14 anos, matou com um estilete o estudante J.P.S.,16 anos, depois de uma briga na escola municipal, José Joaquim de Oliveira, no povoado Simplício, em Corrente, a 874 Km ao Sul de Teresina. L.S.S. atingiu J.P.S no pescoço e na perna. A policia apreendeu o menor e está apurando as causas do crime. Segundo informações da polícia em Corrente, os dois eram primos, mas não souberam informar a razão da rixa entre eles.