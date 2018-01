Estudante morre e 22 ficam feridos com queda de marquise O estudante João César de Boscole Rios, de 20 anos, aluno de Zoologia da USP de Ribeirão Preto, morreu na tarde deste domingo quando a marquise de um anfiteatro na Universidade Estadual de Londrina (PR) desabou. Outros 22 estudantes ficaram feridos e um deles teve uma perna amputada. O grupo participava do 26.º Congresso Brasileiro de Zoologia, no Centro de Estudos Sociais Aplicados (CESA). Segundo a reitoria da universidade, a marquise foi construída junto com uma parte do anfiteatro erguida há cerca de 8 anos. As causas do acidente estão sendo investigadas. Dos feridos, 18 ficaram internados em hospitais da cidade. Os internados na Santa Casa de Londrina (fone 43-3373-1500) são: Alberto Henrique de Carvalho, Tatiana Lingate Ferreira Deazara, Breno de Assis, Claire Clara Borges Ezequiel e Carla Bruniera, os dois últimos residentes em Ribeirão Preto (SP). Os internados no Hospital Universitário (fone 43-3371-2000) são: Leandro de Oliveira Drumont, Cecília Gotijo Leal, Letícia de Matos Gonçalves e Mariela Butti de Freitas, todos de Belo Horizonte, Nádia Yukinji Koto, de Curitiba, Carolina Rettondini Laurini, de Araraquara (SP), Juliana Araújo Maseroni, de São Paulo, Nicole Veiga Sydney, de Curitiba, João Paulo Basso Alves, de Bandeiras do Sul, Amanda Lucas Gimeno, de Ribeirão Preto, e Edson Santana da Silva, de Londrina. Internada no Hospital da Zona Sul (fone 43-3341-8206) está Manoela Walkowisk Cardoso, de Curitiba, e no Hospital Evangélico (fone 43-3378-1000), Giovana da Silva Leandro, de Ribeirão Preto. Alteração: Este texto foi alterado às 22h40, com o acréscimo de informações e a lista dos feridos que estão internados em hospitais.