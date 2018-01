Estudante perde três dedos da mão após detonar granada O estudante Gilbert Bruno Alves Caldas, de 18 anos, perdeu três dedos da mão direita depois da detonação de uma granada de efeito moral, na noite de quarta-feira, 30, em Limeira. O artefato havia sido encontrado dias antes por uma colega do estudante, com quem ele cursa o segundo ano do ensino médio. Não houve outros feridos. O acidente ocorreu na sala de aula da Escola Estadual Irmã Maria do Santo Inocêncio, Jardim Ouro Verde, durante o intervalo depois que o estudante puxou o pino ativador do explosivo. Gilbert foi levado para a Santa Casa da cidade e submetido a delicada cirurgia de reconstituição da mão atingida. Segundo depoimento colhido pelos investigadores do 2º Distrito Policial, uma amiga de Gilbert, de 16 anos, moradora do jardim Santina e estudante da mesma escola, encontrou o objeto em uma estrada de terra perto de um canavial. Ela afirmou aos colegas que não imaginou que fosse explosivo o objeto pequeno e quadrado de cor avermelhado com a inscrição M 9 e uma numeração de série. A estudante levava o artefato preso a um chaveiro junto a um fichário. Conforme um delegado, que preferiu não se identificar, o objeto não é letal e não possuía fragmento, provavelmente seria uma granada de efeito moral com gás pimenta ou lacrimogêneo. Ao ser manipulado, o garoto rompeu o lacre e acionou a espoleta que, conforme o modelo, leva de 3 a 7 segundos para explodir. Restos do material foram encaminhados para a perícia. A policia está investigando a procedência da granada e suspeita que seja de uso exclusivo do Exército.