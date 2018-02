Estudantes acusam candidato de usar banco de dados do ProUni

Dezenas de estudantes bolsistas do Programa Universidade para Todos (ProUni) receberam na terça-feira da semana passada propaganda eleitoral não solicitada, enviada pela equipe da campanha do candidato a deputado Gustavo Petta (PC do B-SP). A acusação dos universitários é de que houve uso do banco de dados do programa.

O estudante de publicidade Ibrahim Cesar, de 21 anos, foi um dos primeiros a alertar para a irregularidade. "Percebi que meu nome estava completo e que a mensagem não era personalizada. Comecei a perguntar às pessoas pelo Twitter e na faculdade", contou.

O estudante não foi o único bolsista do ProUni a receber o spam. Outros beneficiados de São Paulo contatados pela reportagem encaminharam a mesma mensagem. Para Ibrahim, o Ministério da Educação, que gerencia o programa cedeu o endereço eletrônico dele e de outros bolsistas. "O que mais me revolta é que não são apenas dados como o meu nome e endereço, são os financeiros. Que outros usos podem fazer desses meus dados? Sinto-me como se meus direitos civis não valessem nada para essa administração."

O e-mail, enviado pela campanha de Petta, ex-presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), tinha como campo de assunto "Mensagens aos Prounistas". "Aos amigos e amigas bolsistas do ProUni, você é um dos 704 mil estudantes brasileiros que estão mudando o rumo da sua própria história e do nosso país com a oportunidade de se formar no ensino superior a partir do Programa Universidade Para Todos, o ProUni."

Reação. A assessoria do MEC disse que Petta "vai ter de se explicar" sobre o caso. "Não demos o mailing do ProUni para ele. Nenhum mailing do MEC está disponível", disse a assessoria. Para o ministério, o candidato pode ter obtido acesso aos dados por meio da UNE. Cerca de 40% dos bolsistas são do Estado de São Paulo.

"Esse acesso que a UNE tem é institucional, não poderiam ter feito isso", afirmou a assessoria. "Petta pode colocar a candidatura em risco e ser impugnado por causa disso."