Estudantes de medicina são condenados por agredir homem em Ribeirão Preto

SÃO PAULO - A Justiça condenou por lesão corporal os três estudantes de Medicina acusados de agredir fisicamente e ofender um auxiliar de serviços gerais em dezembro do ano passado em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Eles foram condenados a três meses de detenção e um ano de reclusão pelos crimes de lesão corporal e injúria qualificada por preconceito.

As penas foram revertidas em comparecimento em juízo por dois anos e prestação de serviços à comunidade durante por igual período ao da condenação e multa. A decisão é da juíza da 5ª Vara Criminal de Ribeirão, Ilona Márcia Bittencourt Faggioni, concedida anteontem.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No dia 12 de dezembro, os estudantes Emílio Pechulo Ederson, de 20 anos, Felipe Giron Trevisani, de 21, e Abrahão Afiune Júnior, de 19, agrediram Geraldo Garcia, de 55 anos. Eles enrolaram um dos tapetes do carro em que estavam e acertaram as costas da vítima. Geraldo seguia para o trabalho em uma bicicleta e agressão o fez cair no chão. Testemunhas chamaram a Polícia Militar, que prendeu os três rapazes. Os estudantes foram liberados menos de 24 horas depois, após cada um pagar fiança de R$ 5.580.