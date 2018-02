Estudantes enfrentam filas para revalidar bilhete único Os estudantes que ainda não revalidaram o bilhete único escolar ainda vão encontrar grandes filas nos 40 postos da São Paulo Transporte S/A (SPTrans), pelo menos nos próximos 15 dias. Desde o começo de fevereiro, época em que as escolas e faculdades começam a distribuir os bilhetes, as filas que se formam são grandes. Os maiores movimentos são vistos, principalmente, nos postos centrais, o quais operam na capacidade máxima de atendimento, segundo a SPTrans. Segundo expectativa da empresa, cerca de 800 mil alunos vão procurar os postos durante o ano. Até agora, menos de 280 mil cartões foram validados. Para tentar diminuir esse transtorno, alguns postos da SPTrans estão funcionando há dois fins de semana e irão abrir nos próximos dias 3 e 10 de março, das 7 às 17 horas. Além da abertura dos postos nos dois próximos sábados, os estudantes também podem procurar os cerca de 25 terminais de ônibus da cidade, que trabalham, em sua maioria, 24 horas por dia. Algumas garagens de ônibus também estão aptas a revalidar o bilhete único, segundo a SPTrans. Para obter informações sobre endereços de postos e horário de atendimento, o estudante pode entrar em contato com o telefone 156 ou pelo site da SPTrans (http://www.sptrans.com.br/). Abaixo a relação dos postos e lojas que estarão abertos nos próximos sábados: Sé Praça da Sé, 188 - Centro Santana Rua Dr. Olavo Egídio, 153 / 157 - Santana - próximo à estação de Metrô Santa Cruz Rua Domingos de Moraes, 2.721 - próximo à estação de Metrô São Miguel Rua Beraldo Marcondes, 176 - São Miguel Metrô Jabaquara Av. Eng. Armando de Arruda Pereira x Rua Nelson Fernandes Lojas: Santa Cecília Rua Frederico Abranches, 168/172 - Santa Cecília Augusta Rua Augusta, 449 - Consolação Santo Amaro Rua Barão do Rio Branco, 182/192 - Santo Amaro Os postos dos Terminais de Transferência terão atendimento normal, de acordo com seus horários de funcionamento habituais durante os fins de semana.