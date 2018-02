Estudantes enviam cartas às vítimas Alunos da pré-escola e do ensino fundamental da Escola Afonso Pena, em Frederico Westphalen (RS), enviaram aos abrigos de Blumenau cartas com mensagens de incentivo às vítimas das enchentes. "Estamos longe de vocês, mas nossos corações batem juntos. Sabemos que está difícil, mas tudo vai passar", diz uma delas. As cartas serão expostas num shopping da cidade por 15 dias.