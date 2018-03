Estudantes invadem empresa e causam tumulto no RS Cerca de 50 estudantes que faziam uma manifestação contra o aumento das tarifas do transporte público invadiram a sede da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e causaram tumulto em Porto Alegre nesta terça-feira. Alegando que queriam participar de uma reunião do Conselho Municipal do Transporte Urbano sobre aumento da tarifa de ônibus, os estudantes foram ao prédio da EPTC. Encontraram as portas fechadas e decidiram pressionar. Ao forçarem a passagem, acabaram quebrando uma porta. Um funcionário sofreu um corte num braço, provocada por um vidro quebrado. O tumulto foi controlado pela Brigada Militar, que identificou e liberou os manifestantes. Os empresários do transporte coletivo querem elevar a tarifa de R$ 1,75 para R$ 2,05. A prefeitura vai fazer uma contraproposta de R$ 2,00.