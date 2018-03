Estudantes mantêm ocupação no prédio da reitoria da UnB

Os 100 estudantes que há 48 horas ocupam o prédio da reitoria da Universidade de Brasília (UnB) vão permanecer no local até que o reitor, Timothy Muholland, deixe o cargo. Neste sábado, 5, a Justiça do Distrito Federal determinou a desocupação do prédio. Os alunos afirmam que não sairão e que vão recorrer da decisão. Os estudantes estão trancados na reitoria e recebem apoio de outros alunos que estão acampados do lado de fora. Comida e bebida são compradas com recursos arrecadados entre alunos e professores na própria UnB e encaminhados aos estudantes por meio de sacolas amarradas em cordas. Pela manhã, os acampados fizeram reunião para definir a estratégia de atuação durante o fim de semana. O temor é que a polícia retire à força os manifestantes, mas, segundo os estudantes, há a garantia do governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, para que a polícia se mantenha distante da UnB. As principais reivindicações dos estudantes são a saída do reitor, Timothy Mulholland, e do vice-reitor, Edgar Mamiya, a dissolução do conselho da Fundação Universidade de Brasília (FUB) e a convocação de novas eleições diretas e paritárias imediatamente. A paridade entre professores, funcionários e estudantes nos conselhos e nas eleições da universidade são uma antiga reivindicação do movimento estudantil. As informações são da Agência Brasil