Estudantes marcham até a Assembléia de SP por passe livre A União Brasileira de Estudantes Secundaristas (UBES) que prometia colocar mil estudantes na Avenida Paulista, no vão do Museu de Arte de São Paulo (Masp), para realizarem uma passeata até a Assembléia Legislativa na manhã desta quarta-feira, 28, conseguiu reunir apenas 300 jovens. Os estudantes fazem campanha pelo passe livre no transporte público, esta terça é o Dia Nacional de Luta pelo Passe Livre. Eles tiveram o apoio da Companhia de Engenharia de Trânsito (CET), e ocuparam a faixa dos ônibus nas avenidas Paulista e Brigadeiro Luis Antônio; na Paulista, o trânsito ficou complicado na pista em direção ao Paraíso, mas o serviço da CET e da Polícia Militar, ajudou a acelerar o tráfego dos carros, minorando a situação. Os estudantes seguiriam até a Assembléia para tentar ter uma audiência com deputados para discutir o tema do passe estudantil. O Dia Nacional em Defesa do Passe Livre já levou milhares de pessoas às ruas no último dia 22 de março. Protestos em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Manaus marcaram a reivindicação dos estudantes.