Estudantes participam de debate sobre eleições

O Colégio São Luís promove amanhã, a partir das 11h30, debate com representantes dos três principais candidatos à Presidência. O deputado estadual Ricardo Montoro (PSDB), o presidente nacional do PV, José Luiz Penna, e o deputado Paulo Teixeira (PT) falarão sobre o processo eleitoral e temas importantes para o País a 800 estudantes do ensino médio. "O debate faz parte da proposta pedagógica do colégio, que visa a educar cidadãos conscientes, comprometidos e críticos", explica Laez Barbosa Fonseca, assessor pedagógico do colégio.