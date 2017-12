Estudantes passam fim de semana na reitoria da UnB

Estudantes da Universidade de Brasília (UnB) voltaram a ocupar o prédio da reitoria, dessa vez com data para sair. Eles passaram o fim de semana reunidos no prédio para discutir temas como a relação da universidade com o mercado de trabalho e as próximas eleições para reitor. Segundo o estudante de Ciência Política Artur Sinimbu, membro do Fórum Permanente de Mobilização Estudantil da UnB, o objetivo dessa nova ocupação foi fomentar discussões importantes para a universidade. A partir dos debates, os estudantes querem elaborar uma pauta de reivindicações que será apresentada aos candidatos da eleição para reitor. "Todas as pessoas que estavam na ocupação [realizada em abril] tinham o comprometimento bastante claro de que aquilo era o início de um processo, nós não queríamos só tirar o reitor. Nosso desafio agora é construir esses espaços, mostrar que a nossa mobilização foi responsável, não pautada só por um evento", defende. Sinimbu calcula que, durante o fim de semana, cerca de 100 estudantes passaram pelo local. Em abril, os estudantes ocuparam a reitoria por 15 dias e pediam a renúncia do ex-reitor Timothy Mullholand, que acabou deixando o cargo.