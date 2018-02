Estudantes presos acusados de agredir ciclistas com tapetes Os estudantes da Faculdade Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), Daniel Oltemann Rodrigues, 22 anos, e Rodrigo Nunes Mahsuz, 20, foram presos, dentro da Cidade Universitária, Zona Oeste da Capital, por tentativa de homicídio. Eles são acusados de agredir, com o tapete do carro enrolado em forma de bastão, um grupo de ciclistas. O caso aconteceu às 14h30 na Avenida Professor Luciano Gualberto. Os alunos passavam pelo local dentro de um Ford Fiesta prata. ?Os estudantes enrolaram o tapete de borracha do carro e fizeram uma espécie de porrete. Depois, ao passar próximo das vítimas, deram golpes nas costas delas?, disse o delegado-titular Paulo Novaes Gaeta, do 93.º Distrito Policial, no Jaguaré. As vítimas são três ciclistas que têm o hábito de se exercitar dentro do campus. Eles caíram no chão e o carro seguiu em frente. De acordo com a polícia, o setor de segurança da USP foi avisado e pediu ajuda da Polícia Militar. Uma equipe foi para o local e conseguiu localizar o Fiesta. O carro foi parado pelos policiais e os estudantes, levados para a delegacia. Rodrigues e Mahsuz foram levados para a sala de reconhecimento. Os ciclistas apontaram os dois como os autores das agressões. Os universitários foram autuados por tentativa de homicídio doloso (com intenção). ?A autoridade que registrou o caso entendeu que as agressões poderiam resultar num acidente mais grave e com risco de acabar em morte das vítimas. Temos que lembrar que os ciclistas estavam em movimento?, disse Gaeta. O delegado informou que, há cerca de um mês, algumas pessoas que freqüentam o campus da USP reclamavam que estava ocorrendo este tipo de agressão. Mas ele ressaltou que nenhuma das vítimas foi ao distrito para registrar um Boletim de Ocorrência. O setor de assessoria de imprensa da USP informou que, apesar de o caso ter acontecido dentro do campus, não tomará nenhuma atitude contra os dois alunos porque o ocorrido não tem relação o curso. Segundo a assessoria de imprensa, ?foi um caso de polícia, que será tratado pela polícia?. Ontem à tarde, Rodrigues e Mahsuz foram levado para o 91.º Distrito Policial(Ceasa). Caso não consigam habeas-corpus, serão transferidos hoje para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Osasco.