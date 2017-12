Estudantes protestam contra suspensão de passe livre no Rio Estudantes fizeram hoje uma passeata em frente ao Tribunal de Justiça, no Rio, contra a suspensão do passe livre para alunos da rede pública, idosos e deficientes nos transportes públicos. Eles caminharam pela Avenida Anônio Carlos, no centro, mas não chegaram a interromper o trânsito. Durante a manifestação, um adolescente foi detido com rojões. O ato foi realizado hoje porque desembargadores do Órgão Especial do Tribunal de Justiça poderiam votar a constitucionalidade da Lei 3.339, que regulamenta a gratuidade da passagem, o que acabou não ocorrendo. A votação foi interrompida na semana passada pelos desembargadores Marcus Faver e Sylvio Capanema, que pediram vistas do processo. O caso pode voltar à pauta na segunda-feira.