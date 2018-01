Estudantes protestam em frente à sede da Samarco em BH

BELO HORIZONTE - Um grupo de estudantes protestou nesta terça-feira, 10, em frente à sede da Samarco mineradora em Belo Horizonte, na Região Centro-Sul da capital. A manifestação pede punição à empresa pelo desabamento das duas barragens de contenção de rejeitos de minério de ferro no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana (MG)

Seis pessoas morreram (quatro já foram identificadas) e 22 estão desaparecidas, entre moradores e trabalhadores da empresa. O protesto começou com aproximadamente 15 pessoas.

Os estudantes mostravam cartazes com as frases "Samarco mata e demite", "Mineração privada, tragédia anunciada" e "Mineração mata e Pimentel (o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel-PT) facilita".

O desabamento aconteceu na quinta-feira, 5. A coordenadoria de Meio ambiente do Ministério Público Estadual abriu inquérito para apurar as causas do rompimento das barragens.