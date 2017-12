Estudantes se acorrentam em protesto contra alta do ônibus em Porto Alegre

PORTO ALEGRE - Seis estudantes se acorrentaram a uma grade de ferro no saguão da prefeitura de Porto Alegre para protestar contra o aumento do preço das passagens de ônibus, nesta quarta-feira.

Apoiado por dezenas de manifestantes que estavam fora do prédio, o grupo permaneceu amarrado por quase duas horas e depois saiu, prometendo novas manifestações nos próximos dias caso o prefeito José Fortunati (PDT) não reveja a decisão que elevou o custo da viagem de ônibus de R$ 2,45 para R$ 2,70 e da viagem de lotação de R$ 3,65 para R$ 4. As novas tarifas foram definidas na terça-feira e entraram em vigor nesta quarta-feira.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Estudantes, sindicalistas e líderes comunitários alegam que os reajustes próximos a 10% são superiores à inflação. A prefeitura e as empresas de transporte urbano seguem uma planilha que leva em conta a variação do custo da operação, desgaste e necessidade de reposição do equipamento.