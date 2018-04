Estudiosos vão discutir voto distrital em SP Enquanto a reforma política patina no Congresso, o Instituto Millenium promove hoje em São Paulo o debate Voto distrital ou voto político? O encontro, a partir de 9 horas, reúne na sede da Fecomércio 13 especialistas no assunto - entre eles o ex-deputado Arnaldo Madeira (PSDB-SP), o ex-governador Cláudio Lembo e estudiosos do tema como Samuel Pessoa, José Álvaro Moisés, Luiz Felipe d"Ávila, Orjan Olsen e Alberto Almeida. Madeira é autor da emenda que pede a adoção do voto distrital majoritário.