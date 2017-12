Estudo já mostrava como evitar problemas de enchentes em SC

Um estudo realizado entre 1986 e 1990 pela Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica), em parceria com o extinto Departamento Nacional de Obras e Saneamento (Dnos), mostra que é possível evitar muitos dos problemas causados pelas enchentes no Vale do Itajaí (SC). Veja também: Condições em SC fazem Correios interromperem serviços 160 mil pessoas ficam sem energia elétrica em SC Chuva deve continuar até 4ª; situação é crítica Serra quer enviar ajuda a vítimas das chuvas em Santa Catarina Deslizamentos são fator mais dramático em SC, diz governador Chuva interdita estradas federais em Santa Catarina Chuvas interrompem abastecimento de gás em parte de SC Blog é criado para ajudar moradores afetados em Blumenau Veja galeria de fotos dos estragos em SC O estudo foi repassado, na época, ao governo de Santa Catarina. A afirmação é do último diretor regional do Dnos no Estado, Afonso Veiga. "Se o governo do Estado tivesse dado seqüência ao estudo, intitulado Plano Diretor sobre Controle de Enchentes no Vale do Itajaí, a situação não teria chegado ao ponto em que chegou", garante. Entre as sugestões apresentadas no estudo, Veiga destaca a retificação e alargamento da calha do Rio Itajaí-Açu, de forma a facilitar o escoamento das águas; a construção de um canal artificial de 10 quilômetros ligando a cidade de Itajaí à praia de Navegantes; e propostas de soluções pontuais, como a proteção dos trechos da cidades localizados ao longo do rio. Atualmente ligado à Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes) do estado, Veiga explica que tragédias desse tipo ocorrem em intervalos de 30 anos em Santa Catarina. "Sabia-se que isso ia acontecer, e sabe-se que acontecerá novamente", disse. Extinto em 1990, o Dnos desenvolveu o estudo por saber que o Vale do Itajaí é uma das áreas que, historicamente, mais apresentam problemas de enchentes e deslizamentos no estado. "A parceria com a Jica se deve ao fato de os japoneses serem especialistas em combater esse tipo de tragédia tão comum em seu país."