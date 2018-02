Estudo vê boom do 'coronelismo eletrônico' Estudo dos professores Venício Lima e Cristiano Aguiar Lopes da Universidade de Brasília aponta o que eles batizaram de "neocoronelismo eletrônico". Trata-se do interesse crescente pelas rádios comunitárias. As concessões dependem de padrinhos políticos para aprovação da outorga no Ministério das Comunicação e para acelerar a votação no Congresso.