Estuprador marca encontro com vítima e é preso A coragem de uma estudante de 16 anos, assaltada e estuprada na zona leste, na última sexta-feira, permitiu na noite desta terça-feira a prisão do criminoso e poderá levar a polícia a esclarecer outros 20 roubos seguidos de estupro. Edinaldo Gimenez Bezerra, de 25 anos, um vendedor, é o acusado. Ele ficou com dinheiro, documentos e ameaçou de morte a garota se procurasse a polícia. E a obrigou a dar o número de seu telefone. No fim de semana, Bezerra ligou várias vezes, insistindo em um encontro. Depois de falar com os pais, a garota procurou o delegado Rui Diogo da Silva, do 21º Distrito Policial, e pediu ajuda. Orientada pelo policial, marcou o encontro para a noite de terça-feira, em um shopping. Seis investigadores foram para o local. O vendedor estava desarmado e foi cercado pelos policiais. Um levantamento está sendo feito pela polícia para identificar as outras vítimas.