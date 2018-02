Esvaziamento dos acampamentos assombra líderes

O MST atribui a queda à política de reforma agrária do governo, que teria sido tíbia demais. De acordo com essa lógica, os acampamentos enchem quando as famílias têm a perspectiva de ganhar um lote de terra a curto prazo; e esvaziam quando percebem que terão de esperar anos sob a lona plástica.

A explicação mais provável para o encolhimento dos acampamentos, porém, está no Bolsa-Família. O programa de transferência de renda beneficia sobretudo a periferia pobre das cidades e as zonas rurais mais miseráveis, onde o MST sempre arregimentou mais pessoas.