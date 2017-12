EUA não revêem classificação de segurança aérea do Brasil

A Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) não está revendo a classificação de segurança do Brasil por causa do acidente com o Airbus da TAM em Congonhas, ocorrido na terça-feira, informaram representantes ao Estado. O Brasil tem atualmente a nota 1, indicando que o País cumpre os padrões da Organização Internacional de Aviação Civil (Icao). A classificação não leva em conta a situação de aeroportos específicos ou cada uma das companhias aéreas, avalia apenas se o país segue os padrões da Icao. Belize, República do Congo, Gâmbia, Paraguai e Uruguai são alguns dos países que têm a classificação 2 da FAA, ou seja, não são considerados seguros e estão sujeitos a restrições - como escalas em vôos - e são impedidos de aumentar o números de vôos para os EUA. A FAA é a agência reguladora oficial da aviação civil nos Estados Unidos. Parte do Ministério dos Transportes do país, ela é responsável, entre outras, de desenvolver e introduzir novas tecnologias aeronáuticas nos aviões civis, criar programas de prevenção a danos ambientais causados pelas aeronaves e, principalmente, cuidar da segurança dos céus norte-americanos.