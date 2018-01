EUA suspendem entrevistas de visto da próxima semana

SÃO PAULO - O Departamento de Estado dos Estados Unidos suspendeu todas as entrevistas para concessão de visto americano marcadas para a próxima semana no Brasil. De acordo com a Embaixada dos Estados Unidos, as entrevistas entre os dias 22 e 26 de junho em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Recife deverão ser reagendadas.

A pane na emissão de vistos de não imigrantes afeta o mundo inteiro. O problema é provocado por uma falha no sistema de autorização da impressão do documento nos passaportes, em Washington, e afeta solicitações feitas depois do dia 8 de junho.

Nesta semana, já haviam sido desmarcadas as entrevistas dos dias 17, 18 e 19. Em nota, a Embaixada dos Estados Unidos afirma que vai entrar em contato com todos os solicitantes com os detalhes do reagendamento. No momento, vistos de imigrantes não estão sendo afetados.

Mais de cem especialistas da área de Tecnologia da Informação, de setores público e privado dos Estados Unidos, trabalham para solucionar o problema, segundo informações da Embaixada americana. No entanto, não há previsão para o sistema voltar a funcionar normalmente antes da próxima semana. "Pedimos sinceras desculpas", diz, em nota.

A Embaixada ainda afirma estar auxiliando os solicitantes com "viagens humanitárias urgentes e casos de adoção".