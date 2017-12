Evangélicos invadem igreja e destroem imagens de santos

SÃO PAULO - Por causa de religião, dois jovens evangélicos invadiram a igreja matriz, no centro de Sacramento, em Minas Gerais, e destruíram oito imagens de santos nesta quarta-feira, 16. Um dos rapazes, de 20 anos, foi localizado e alegou ter feito isso por não concordar com a idolatria às estátuas comum na Igreja Católica. Ele foi autuado e foi preso. Outro suspeito fugiu e está sendo procurado.

O ataque revoltou os católicos da cidade, pois um dos alvos foi a imagem de Nossa Senhora do Patrocínio do Santíssimo Sacramento, tombada pelo Patrimônio Histórico e que aguardava data de coroação no Vaticano.

A prefeitura local divulgou uma nota lamentando a "violência religiosa".