Evento evangélico reúne quase 3 milhões em SP e Rio

Dia D, evento promovido pela Igreja Universal, na Praia de Botafogo, na zona sul do Rio

RIO - O culto da Igreja Universal, que aconteceu na tarde desta quarta-feira, 21, na Enseada de Botafogo, na zona sul do Rio, provocou um caos no trânsito da cidade. A chegada dos fiéis em aproximadamente centenas de ônibus alugados congestionou as principais vias de acesso à Zona Sul, como Praia do Flamengo e túneis Rebouças e Santa Bárbara, e houve reflexos até no centro, que estava vazio por causa do feriado.

Em pontos da cidade, passageiros desistiram de usar ônibus e deixaram os coletivos para prosseguir viagem a pé. Segundo a Polícia Militar, o evento reuniu mais de um milhão de pessoas. O Dia da Decisão (DIA D) é organizado pela Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) em 26 estados e Brasília.

A Prefeitura acusou os organizadores de não terem repassado informações corretas para a montagem do esquema de segurança, pediu desculpas à população e assegurou, através de nota, "que não se repetirão episódios semelhantes."

São Paulo

O evento religioso realizado no Autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo, reuniu, de acordo com a Polícia Militar, 1,9 milhão de pessoas participaram do encontro. Ao todo, foram mobilizados cerca de 400 policiais que cuidaram da segurança dos participantes.

(Com informações de Talita Figueiredo e Pedro da Rocha)